Tempo stabile al mattino su tutta l’Isola con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali acquazzoni o temporali sui settori orientali della regione, sereno o poco nuvoloso altrove. Precipitazioni in esaurimento ovunque dalla serata con ampie schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati e qualche velatura al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Giornata stabile sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata non sono previste variazioni con tempo asciutto su tutti i settori assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLETempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo tra Calabria e Sicilia orientale, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia.

Temperature minime stazionarie su tutta l’Italia, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in lieve diminuzione al Sud e sulle Isole Maggiori.

