Sicilia

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta l’Isola con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità medio-alta in transito.

Nazionale

Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni del Nord ma con tempo asciutto, salvo qualche pioggia sulla Liguria. Al pomeriggio locali fenomeni anche lungo l’arco alpini con neve oltre i 2300 metri. In serata ancora fenomeni isolati tra Liguria e settori alpini, con quota neve in calo fin verso i 1900-2000 metri, variabilità asciutta altrove. Al mattino tempo stabile al Centro con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno sulle regioni meridionali; nubi basse lungo i settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Campania e Molise.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve calo al Sud e sulla Sicilia; massime stabili o in calo al Centro-Nord e in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

