Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. In serata e nottata ancora tempo stabile ma con nuvolosità in aumento.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio insiste il maltempo con acquazzoni e temporali, migliora al Nord-Ovest. In serata ancora fenomeni tra Triveneto e Lombardia, specie sui settori alpini, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo dei fenomeni sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio locali acquazzoni possibili sul versante tirrenico, invariato altrove. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali in arrivo, più intensi sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare tra Sardegna, Campania e Molise e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piovaschi possibili su Sardegna e Campania, soleggiato altrove. In serata acquazzoni sparsi in arrivo sulla Sardegna, asciutto sulle altre regioni con nuvolosità e schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve rialzo al Centro-Sud.

Www.centrometeoitaliano.it