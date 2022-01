Isolate piogge nel corso della giornata dapprima sulla costa occidentale e nel pomeriggio sul settore costiero nord orientale, generalmente più asciutto sui restanti settori sempre con nubi sparse.

Piogge attese tra la sera e la notte sulle aree settentrionali dell’Isola con possibili nevicate fino a 1000 metri sui rilievi interni.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nubi basse in Pianura Padana, isolate nevicate sulle Alpi centro-orientali fino a bassa quota. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati e qualche nube in Pianura Padana. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.



AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo con neve fino a 600-700 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e Basso lazio, con neve fino a 500 metri. Tempo stabile in serata su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a 800-1300 metri, più asciutto sulle Isole Maggiori con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni tra Calabria e Sicilia con neve fino a 700 metri di quota.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e Isole Maggiori, in lieve aumento al Sud; massime in calo al Centro-Nord e Sardegna e stazionarie al Sud e Sicilia.

