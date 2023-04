Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta l’Isola ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite su molti settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1300-1600 metri, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio instabilità convettiva con piogge e temporali su Alpi e Appennini con neve oltre i 1800 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in Appennino con locali acquazzoni e temporali, asciutto altrove. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sull’Appennino abruzzese.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molti disturbi nuvolosi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne peninsulari, per lo più invariato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori adriatici.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l’Italia.

