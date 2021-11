Sicilia– Locali piogge al mattino sulla costa nord orientale, mentre al pomeriggio i fenomeni si estenderanno sulla fascia orientale dell’Isola, più asciutto sui restanti settori. In serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il territorio.

AL NORD- Al mattino nubi basse e nebbia in Pianura Padana, cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo con nubi basse sugli stessi settori e sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbia in val Padana e sereno sugli altri settori.



AL CENTRO- Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, qualche nube in Abruzzo. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso sui settori adriatici. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni ovunque.



AL SUD E SULLE ISOLE- Al mattino piogge sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove e sereno su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio residue piogge in Calabria, variabilità asciutta altrove e sereno sulle Isole. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it