Tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite specie sulle zone occidentali e settentrionali dell’Isola. Isolate piogge possibili nel pomeriggio sui rilievi interni, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e temporali al Nord-Est. Al pomeriggio ancora piogge sparse e locali temporali, migliora al Nord-Ovest. In serata e in nottata residui fenomeni su Romagna e Alpi orientali, ampie schiarite altrove.



AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche a gran parte del Lazio. In serata e in nottata ancora qualche pioggia residua, specie sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo locali piogge tra Molise, Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio isolati fenomeni sulla Puglia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, salvo un lieve aumento delle massime al Nord-Ovest.

