Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione, locali addensamenti solo sulle zone occidentali. Asciutto anche al pomeriggio e poi in serata ma con nuvolosità medio-alta in transito. Entro la notte temporali in arrivo sulle zone occidentali dell’Isola.

Nazionale

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali al Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione all’Emilia Romagna, invariato altrove. In serata e in nottata ancora instabilità con piogge sparse e neve sulle Alpi fin verso i 2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino isolate piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali da isolati a sparsi tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto con nuvolosità irregolare altrove. In serata fenomeni in esaurimento ma con ancora molta nuvolosità in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, asciutto con nuvolosità in transito altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata residui fenomeni sulla Campania, asciutto altrove con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve aumento al Sud; massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Www.centrometeoitaliano.it