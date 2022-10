Al mattino piogge da isolate a sparse sui settori settentrionali dell’Isola, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo più asciutto con addensamenti sulla costa settentrionale e rilievi adiacenti e soleggiato sul resto della regione. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulla costa settentrionale.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni sui settori alpini, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sulle Alpi centrali.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con addensamenti sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su regioni ioniche e Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio residue piogge ancora su Puglia e Calabria, asciutto sulle altre regioni con graduali schiarite in arrivo. In serata tempo per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Www.centrometeoitaliano.it