In Sicilia. Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori al mattino e al pomeriggio, localmente anche compatta sui settori centrali. In serata il tempo sarà asciutto su tutta la regione siciliana con cieli sereni.

Al Nord. Nubi irregolari sulle regioni settentrionali, localmente anche compatte e deboli piogge o pioviggini in Liguria di levante e Romagna. Tempo asciutto per tutta la giornata sulle altre regioni con schiarite più ampie sulle Alpi.



Al Centro. Giornata all’insegna del bel tempo con precipitazioni assenti su tutte le regioni. Cieli sereni o poco nuvolosi durante le ore centrali della giornata, nebbie o nubi basse al primo mattino e nottetempo sulla Toscana e Umbria.



Al Sud e sulle Isole. Tempo stabile sulle regioni meridionali con nubi irregolari al primo mattino, ampie schiarite al pomeriggio su tutte le regioni. Condizioni meteo asciutte in serata sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari.



Temperature in lieve calo su tutte le regioni.

