Tempo instabile al mattino sulle zone settentrionali dell’Isola con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sui settori centro-orientali della regione con piogge e temporali. Fenomeni in esaurimento ovunque tra la sera e la notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino isolate piogge in Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulle Alpi centro-orientali con locali sconfinamenti sulle pianure. In serata precipitazioni in estensione al resto del settentrione, più asciutto al Nord-Ovest.



AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attese precipitazioni nelle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, piogge in arrivo nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove e sereno in Sardegna. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, fenomeni più deboli altrove e ancora sereno in Sardegna. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve aumento al Centro-Sud e Sicilia; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

Seguite gli aggiornamenti meteo sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it