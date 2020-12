In Sicilia. Precipitazioni sparse al mattino sulle zone occidentali e lungo la costa settentrionale, tempo asciutto sui restanti settori; nel pomeriggio le piogge si sposteranno sulle zone centro settentrionali. Tempo prevalentemente instabile anche tra la sera e la notte con fenomeni diffusi su tutta l’Isola, generalmente di debole intensità.

Al Nord. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali al mattino ma con tempo stabile eccetto deboli precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. Peggiora al pomeriggio ed in serata con piogge diffuse su tutto il nord Italia, fenomeni tuttavia di debole o moderata intensità. Neve oltre i 500 metri di quota.

Al centro. La giornata inizia all’insegna del bel tempo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in aumento al pomeriggio con piogge in arrivo in Toscana e in nottata anche su Lazio ed Umbria.

Al Sud e sulle Isole. Maltempo sulle regioni meridionali del Paese con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e precipitazioni associate fin dal mattino. Fenomeni più intensi in Campania e Calabria. Neve sull’Appennino fino a 1000 metri di quota.

Temperature stazionarie o in lieve calo specie al nord Italia.

www.centrometeoitaliano.it