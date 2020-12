Sicilia. Tempo stabile nel corso delle ore diurne con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione siciliana. In serata le piogge interesseranno le aree sud occidentali per poi estendersi nella notte su gran parte della regione .

Al Nord. Maltempo invernale al nord Italia con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle sul Piemonte e Lombardia. Precipitazioni anche di forte intensità sulla Liguria centro-orientale e sul Friuli, fenomeni più deboli invece in Romagna.

Al Centro. Nuova ondata di maltempo anche per le regioni centrali d’Italia. Nubi compatte e piogge diffuse ed anche intense specie su Toscana, Umbria e Lazio durante le ore pomeridiane e serali della giornata. Fenomeni più deboli sulle altre regioni. Neve oltre i 1000-1200 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole. Instabilità su Campania e Sardegna al mattino con precipitazioni sparse, bel tempo altrove. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori, in serata anche in Sicilia e temporali in arrivo in Sardegna, tempo stabile altrove.

Temperature minime in aumento, massime in calo al nord Italia.

www.centrometeoitaliano.it