Sabato. Tempo stabile in giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Domenica. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi solo sulle zone interne. In serata e in nottata non si attendono variazioni.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino tempo del tutto soleggiato. Al pomeriggio è atteso un innocuo aumento della nuvolosità sull’arco Alpino, con isolate piogge sui rilievi del Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.



AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità prevalentemente assente su tutti i settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto con qualche innocua nube tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con qualche addensamento tra Calabria e Sicilia. In serata ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Temperature minime in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord. Massime stazionarie o in calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud.

