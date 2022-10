Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta l’Isola sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata sempre con ampi spazi di sereno.

Domenica. Nuvolosità in transito al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio possibilità di piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori occidentali dell’Isola, più asciutto altrove. Fenomeni in attenuazione in serata ma nuovi temporali possibili dalla notte specie sui settori sud-occidentali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti sul Piemonte. Al pomeriggio deboli piogge sulle Alpi occidentali, più asciutto altrove con nuvolosità in graduale aumento da ovest. In serata e in nottata tempo in graduale peggioramento dai settori occidentali.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi; locali banchi di nebbia sul Lazio. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più velati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari; isolate piogge solo sulla Sardegna. In serata condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e nubi irregolari sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in calo al centro nord, stazionarie o in rialzo altrove.

Www.centrometeoitaliano.it