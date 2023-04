Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali mentre in nottata sono previste precipitazioni sulle zone settentrionali della regione.

Domenica. Locali piogge sia al mattino che al pomeriggio sulle zone nord-orientali dell’Isola, sereno o poco nuvoloso altrove. Tempo asciutto anche in serata e nottata con nubi sparse e ampie schiarite.



Nazionale

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con nubi sparse e schiarite. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-Est. Neve oltre i 1100-1200 metri sulle Alpi. Ancora fenomeni in serata sul Triveneto.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro con piogge e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 900-1100 metri. Fenomeni in esaurimento dalla serata salvo residue piogge sull’Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLELocali piogge al mattino su Campania e Molise, variabilità asciutta sul resto del Sud. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con precipitazioni sparse sui settori Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Possibili temporali nella notte e neve in calo fino a 1200 metri.

Temperature minime in rialzo, massime in calo al Centro e in aumento altrove.

