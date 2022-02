Sicilia

Sabato – Nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione anche in serata e nottata.

Domenica – Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito su gran parte dell’Isola. Asciutto anche nelle ore serali e notturne ma sempre con molte nuvole.

Nazionale

Nuvolosità compatta al mattino specie lungo la Pianura Padana, con sporadiche pioviggini; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio assenza di nuvolosità sui settori alpini, asciutto altrove con nubi irregolari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti sui settori pianeggianti. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino con isolate piogge tra Lazio e Marche. Al pomeriggio attese deboli nevicate tra Lazio e Abruzzo oltre i 1500 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui versanti adriatici; neve fin verso i 1600-1700 metri in Appennino. Tempo stabile al mattino con nuvolosità alta in transito; deboli piogge solo sulla Puglia. Al pomeriggio addensamenti più consistenti specie sulle regioni peninsulari, ma sempre con tempo asciutto. In serata maltempo in arrivo, con piogge tra Molise, Puglia e versanti Tirrenici della Calabria; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stabili o in lieve calo al nord ed in rialzo al centro-sud. Massime in calo al centro e su Sardegna, in rialzo altrove.

