Sabato. Locali piogge al mattino sulle zone occidentali dell’Isola, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1500 metri sui rilievi. Graduale miglioramento dalla serata ma con fenomeni ancora sulle coste settentrionali della regione.

Domenica. Nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento nel pomeriggio con precipitazioni sparse. Tempo più asciutto ovunque dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli per lo più soleggiati, isolati banchi di nebbia o foschia in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino sereno su Toscana e Lazio, coperto altrove con qualche piovasco sull’Abruzzo. Al pomeriggio cieli coperti tra Lazio e Abruzzo, maggiori aperture altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su tutti i settori, con neve in Appennino sopra i 1100-1200 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora precipitazioni diffuse. In serata insiste il maltempo su tutti i settori; residue piogge nella notte sulle isole Maggiori.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in rialzo al nord e sulle isole Maggiori, stabili o in calo altrove.

