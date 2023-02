Sabato. Tempo stabile su tutta l’Isola sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge sparse in arrivo tra la sera e la notte sui settori settentrionali e orientali della regione, maggiori spazi di sereno altrove.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con tempo stabile e ampie schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nuvolosità bassa sulla Valle del Po; isolate nevicate sulle Alpi orientali di confine. Al pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie, foschie e nubi basse lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nubi basse tra Toscana e Umbria e sole prevalente altrove. Al pomeriggio maggiori aperture sui settori Tirrenici; isolate nevicate dai 1400 metri in Abruzzo. In serata ancora tempo in prevalenza asciutto; neve sull’Appennino centrale dagli 800 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutti i settori, locali piogge solo sulla Puglia. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno ma con ancora addensamenti da nuvolosità bassa, specie su Sardegna e settori tirrenici. In serata poche variazioni, con cieli sereni o poco nuvolosi; isolate piogge tra lo Stretto di Messina e la Sicilia orientale.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it