AL NORD

Al mattino residuo maltempo su Friuli, Veneto e Romagna, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi orientali con locali acquazzoni e temporali e con possibili sconfinamenti verso le pianure, soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sulle pianure del Triveneto, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord..

AL CENTRO

Al mattino piogge, localmente anche intense in arrivo sulle regioni adriatiche, isolati fenomeni anche tra Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne e fin sulla costa sul versante adriatico. In serata residui fenomeni in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e temporali tra Molise e Puglia settentrionale, soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole; massime stabili o in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve calo sul resto d’Italia.

Seguite gli aggiornamenti meteo sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it