In Sicilia condizioni di tempo prevalentemente stabile nel corso del fine settimana. Entrambe le giornate saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare diffusa su tutti i settori della regione; in serata le condizioni meteo non subiranno particolari variazioni.

Al Nord. Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con tempo instabile o perturbato specie sulle regioni di Nord-Est. Tra pomeriggio e sera insistono i fenomeni su Triveneto, Romagna e Liguria, migliora altrove con nubi sparse e schiarite.



Al Centro. Maltempo al mattino sul Centro Italia con piogge e temporali diffusi, anche intensi su Toscana, Umbria e Lazio. Ancora tempo instabile tra pomeriggio e sera con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi.



Al Sud e sulle Isole. Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio ed in serata possibili piogge anche su Campania e Molise, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare in transito.



Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in aumento al Sud.

