Sicilia

Sabato. Locali piogge al mattino sui settori occidentali dell’Isola, asciutto altrove; nel pomeriggio le piogge interesseranno gran parte della regione, temporali intensi sui settori settentrionali. Instabilità diffusa anche in serata, miglioramento atteso nella notte.

Domenica. Giornata caratterizzata dal bel tempo con nubi sparse alternate ad ampie schiarite in mattinata, sole prevalente nel corso del pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio con cieli sereni.

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse sul Triveneto, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, tempo stabile su Piemonte e Liguria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con fenomeni anche a carattere temporalesco su tutti i settori.



AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare su tutti i settori. Al pomeriggio tempo instabile con precipitazioni specie sulle zone interne, più stabile sui settori costieri. In serata migliora nuovamente con nuvolosità medio-alta in transito.



AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno, con locali piogge sui settori occidentali della Sicilia. Al pomeriggio instabilità su Campania, Basilicata, Calabria meridionale e Isole Maggiori; asciutto altrove. In serata residue precipitazioni su Campania, Basilicata e Sicilia; sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

Temperature minime e massime in generale calo da nord a sud.

