Sabato. Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Molte nuvole al pomeriggio con possibilità di deboli piogge sparse su tutta l’Isola. In serata e nottata ancora piogge possibili sulle zone settentrionali e orientali della regione, variabilità asciutta altrove.

Domenica. Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo in peggioramento tra la sera e la notte con piogge e temporali in arrivo su tutta l’Isola, localmente anche di forte intensità.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti su Liguria e pianure del Triveneto con possibili piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali aperture sui settori alpini. In serata nuvolosità in aumento con piogge tra Liguria e Triveneto. Peggiora nella notte con piogge sparse e temporali e neve fino a quote collinari sulle Alpi orientali, più asciutto su Piemonte e Alpi centro-occidentali.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in progressivo aumento e precipitazioni sulle coste Tirreniche. Peggiora nella notte con piogge sparse su Toscana, Lazio, Umbria e Marche; neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino con velature in transito su tutti i settori, maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la nottata piogge in estensione sulle regioni tirreniche anche a carattere temporalesco, asciutto altrove con cieli coperti.

Temperature minime in generale rialzo; in calo solo sui settori Alpini. Massime in aumento su tutta la penisola, salvo una diminuzione delle temperature tra Sardegna e Sicilia.

