Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino su tutta l’Isola con precipitazioni sparse sui settori occidentali, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera fenomeni in movimento verso est, con interessamento soprattutto delle zone settentrionali della regione.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori. Nessuna variazione in serata e nottata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino piogge sparse tra Lombardia, Trentino e Triveneto; più isolate su Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite sui settori nord-occidentali, ancora precipitazioni su Romagna, Trentino e Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Toscana con locali schiarite. Al pomeriggio isolati piovaschi su tutti i settori, fatta eccezione per l’Umbria. In serata tempo in miglioramento, salvo isolati fenomeni sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali tra Campania, Molise, Basilicata e Sicilia occidentale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione anche su Puglia e Calabria, tempo invariato altrove. In serata maltempo che si sposta sui settori Ionici, migliora sulle altre regioni.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it