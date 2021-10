Sicilia

Sabato. Cieli poco nuvolosi in mattinata su tutti i settori dell’Isola, ma con tempo asciutto; nubi in aumento nel pomeriggio poi anche in serata con possibili piogge sui rilievi interni e sui settori nord orientali

Domenica. Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse ed estese su tutti i settori della regione siciliana sia in mattinata sia poi al pomeriggio; fenomeni più intensi sui settori sud-orientali; nessuna variazione attesa per le ore serali.

AL NORD

Giornata stabile in compagnia di qualche nebbia: al mattino foschia sulle aree adiacenti alla Pianura Padana, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo; variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni con isolate piogge tra Calabria e Sicilia. In serata peggioramento in arrivo con cieli coperti e precipitazioni più estese. Maggiore stabilità sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al centro-nord, in aumento al sud; massime stazionarie o in rialzo.

