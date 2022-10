Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta l’Isola sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata sempre con ampi spazi di sereno.

Domenica. Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione dove avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino instabilità diffusa con acquazzoni e temporali specie su Liguria e arco Alpino, più asciutto sulla Romagna. Al pomeriggio insiste il maltempo, con fenomeni intensi al nord-est. In serata atteso un miglioramento generalizzato, con residue piogge su Liguria e Friuli.



AL CENTRO

Al mattino isolati piovaschi sull’alta Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino bel tempo su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, poco nuvoloso tra Campania e Molise. In serata ancora tempo stabile, con velature in transito su regioni peninsulari e Sardegna.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it