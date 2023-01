Sabato. Locali piogge al mattino sui settori occidentali dell’Isola, sereno o poco nuvoloso altrove. Nuvolosità irregolare in transito nel pomeriggio mentre peggiora dalla serata con fenomeni in arrivo da ovest. Quota neve in calo fin verso i 700-800 metri.

Domenica. Molte nuvole al mattino su tutta la regione ma con deboli fenomeni solo sulle coste meridionali. Al pomeriggio precipitazioni in estensione al resto dell’Isola con neve oltre i 900-1000 metri. Più asciutto ma con molte nuvole in serata e nottata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi ma in un contesto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con molte nubi su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni in Appennino e sulle regioni adriatiche con neve oltre i 200-400 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. In serata ancora dei fenomeni sui settori Adriatici; neve fin verso i 200-300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori e neve oltre i 400-800 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, asciutto sulla Sicilia con ampi spazi di sereno. In serata ancora piogge tra Campania, Calabria e Sicilia occidentale con neve oltre i 700-900 metri.

Temperature minime generalmente stazionarie e massime stabili o in calo.

