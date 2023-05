Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio associate a piogge diffuse, anche a carattere di temporale. Ancora fenomeni in serata e nottata specie sui settori orientali dell’Isola dove potranno essere localmente intensi.

Domenica. Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi. Ancora precipitazioni possibili in serata e nottata ma in progressivo esaurimento.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi, anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni anche intensi sul Piemonte, asciutto al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con fenomeni temporaleschi attesi in Appennino. In serata tempo in miglioramento ma con residue piogge sparse ed ancora cieli coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sulla Sardegna orientale. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni anche a carattere temporalesco lungo i settori appenninici e sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con possibili temporali sui settori orientali di Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo altrove.

