Sabato. Nubi sparse al mattino sulle zone settentrionali dell’Isola con isolate piogge associate, sole prevalente altrove. Tempo stabile al pomeriggio e poi in serata con nuvolosità irregolare sulle zone settentrionali e maggiori schiarite altrove.

Domenica. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su gran parte della regione, da segnalare maggiore nuvolosità sulle zone nord-orientali ove non si escludono isolate precipitazioni. Tempo asciutto in serata.

Nazionale

AL NORDAl mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, residui fenomeni sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge o temporali in Appennino, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sull’Appennino Abruzzese, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con sole prevalente, salvo locali piogge sui settori costieri di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne peninsulari con acquazzoni e temporali, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata e in nottata qualche pioggia sulle coste tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia.

Seguite gli aggiornamenti meteo sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it