Sabato: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Domenica: Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutta la regione. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali sulla Sicilia centro-orientale. Migliora in serata con ampie schiarite su tutti i settori.

Nazionale



AL NORD

Cieli del tutto soleggiati al mattino. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia; nessuna variazione altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi sul basso Lazio e sui settori di confine dell’Abruzzo, soleggiato sulle restanti regioni. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche addensamento basso sulle coste della Campania, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania, Basilicata e Calabria, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al centro-sud e sulla Sardegna, in rialzo al nord e sulla Sicilia. Massime stabili o in aumento su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it