In Sicilia. Isolate piogge al mattino sulla costa nord orientale, tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno; tempo stabile nel pomeriggio su tutta la regione siciliana con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Tempo asciutto in serata su gran parte della regione con possibili precipitazioni sulla costa settentrionale.

Domenica. Deboli piogge nel corso della giornata sui settori occidentali, tempo stabile sui restanti settori con molte nubi sparse; precipitazioni anche tra la sera e la notte sui settori settentrionali, asciutto altrove.

Al Nord. Giornata all’insegna del tempo stabile, con nuvolosità irregolare su tutti i settori ad eccezione delle aree di confine. Schiarite al pomeriggio sulla Pianura Padana. In serata ancora tempo asciutto con piovaschi su Liguria e Veneto.

Al Centro. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con locali piogge su Toscana e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con schiarite alternate a piovaschi su gran parte delle regioni centrali. In serata ed in nottata graduale miglioramento delle condizioni meteo.



Al Sud e sulle Isole. Nubi sparse e locali piogge sui settori Tirrenici. Più asciutto su Sicilia meridionale e Puglia. Instabilità pomeridiana sulle zone Appenniniche di Campania, Basilicata e Calabria, altrove poco nuvoloso. In serata ed in nottata possibili residue piogge sulle zone sopracitate.

www.centrometeoitaliano.it