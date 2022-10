Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta l’Isola sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata sempre con ampi spazi di sereno.

Domenica. Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli in prevalenza sereni.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli sereni e nuvolosità bassa tra Liguria e Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati e nubi basse al Nord-Ovest ed addensamenti a ridosso delle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nubi basse e nebbie in estensione alla Pianura Padana.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sull’alta Toscana. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati e locali disturbi da nuvolosità bassa in Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti in Sardegna. Al pomeriggio sole prevalente su tutte le regioni. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole maggiori, massime stabili o in generale rialzo ovunque.

Www.centrometeoitaliano.it