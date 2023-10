Sabato: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Domenica: Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

Nazionale

AL NORD

Al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito con possibili piogge su Liguria e alpi occidentali, ampie schiarite sulla Romagna. Nel pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la nottata instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Liguria e Triveneto, ampi spazi di sereno tra Piemonte e Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Centro con cieli per lo più soleggiati. Addensamenti anche bassi e compatti possibili al mattino sulle coste tirreniche. In serata nuvolosità in aumento e possibili piogge sull’alta Toscana, ampi spazi di sereno in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLECondizioni di tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Sud dove avremo sole prevalente ma con disturbi da nuvolosità bassa sui settori costieri. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con addensamenti localmente anche bassi e compatti sul versante tirrenico e settori occidentali della Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e in lieve calo al Sud e sulle Isole, massime senza variazioni di rilievo su tutta l’Italia.

