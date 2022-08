Sabato. Sole prevalente al mattino su tutta la regione mentre nel pomeriggio ci attendiamo un po’ di nuvolosità in transito. Piogge e acquazzoni sparsi in arrivo dalla sera sulle zone settentrionali dell’Isola, più asciutto altrove.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione anche nelle ore pomeridiane e serali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi ovunque.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.



AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse, più asciutto tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora piogge su Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in deciso miglioramento, con cieli tendenzialmente sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Campania, Molise. Sardegna e Puglia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sulle regioni peninsulari, cieli più soleggiati sulle Isole Maggiori. In serata residue precipitazioni sui medesimi settori, più asciutto altrove.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento sulle isole maggiori, in calo sul resto della penisola.

