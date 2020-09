_

Le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di sabato 12 e domenica 13 settembre indicano isolate piogge nella mattinata di sabato sulla costa nord occidentale, molte nubi altrove con tempo asciutto; peggiora al pomeriggio con temporali anche intensi estesi su tutti i settori; precipitazioni diffuse anche nelle ore serali. Piogge sparse anche nella giornata di domenica specie nelle ore pomeridiane sui settori interni; migliora in serata.

AL NORD

Tempo generalmente stabile e asciutto su tutti i settori salvo locali acquazzoni o brevi temporali attesi lungo l’arco alpino tra il pomeriggio e la serata

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni centrali, qualche nube in più è attesa tra Lazio e Abruzzo nel corso delle ore pomeridiane con possibili isolati fenomeni

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di generale maltempo sulle isole maggiori con fenomeni temporaleschi anche intensi sulla Sicilia, specie nelle ore centrali del giorno. Progressivo miglioramento in serata. Asciutto sulle zone peninsulari salvo locali piogge sull’Appennino campano e lucano.

Temperature attese in rialzo al Centro-Nord, in calo sud

