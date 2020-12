In Sicilia – Sabato. Locali piogge al mattino sui settori settentrionali, asciutto altrove con molte nubi sparse; al pomeriggio le piogge si estenderanno sull’intera regione e saranno localmente intense sui settori occidentali dell’isola. Tempo instabile anche nella serata su tutto il territorio.

Domenica. Tempo instabile con piogge anche abbondanti nelle ore diurne su gran parte della regione, locali nevicate sui rilievi interni oltre 1600 metri; tempo generalmente più asciutto sulle aree sud orientali. Precipitazioni sparse anche in serata.

Al Nord. Molte nubi al mattino sulle regioni settentrionali, con pioviggini sulla Liguria e deboli nevicate tra Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Al pomeriggio più asciutto con ancora nuvolosità insistente. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Neve oltre i 700 metri di quota.



Al Centro. Nuvolosità compatta con deboli precipitazioni sulle coste Tirreniche, più asciutto fra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio ancora pioviggini sui medesimi settori, altrove non sono attese variazioni. In serata piogge sui settori orientali, tempo asciutto sulle altre regioni.



Al Sud e sulle Isole. Maltempo sulle regioni meridionali, con precipitazioni sulle Isole Maggiori al mattino. Al pomeriggio piogge su tutti i settori, localmente intense sulla Sicilia, variabilità asciutta sulla Puglia. In serata tempo instabile sulle medesime zone e deboli nevicate tra Molise e Sila dai 1300-1500 metri.



Temperature stazionarie o in calo nei valori minimi, massime generalmente stabili.

