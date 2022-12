Sabato. Molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio con tempo instabile su tutta l’Isola, precipitazioni comunque generalmente di debole intensità. Ancora piogge sparse in serata prima di un generale miglioramento.

Domenica. Nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra la sera e la notte con piogge in arrivo sui settori occidentali e settentrionali della regione.

Nazionale

Molte nuvole in transito per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali ma con locali fenomeni solo su Romagna e Alpi orientali, nevosi oltre i 900-1000 metri. Peggiora dalla sera con precipitazioni soprattutto al Nord-Est e neve in calo fino a 500-700 metri.

Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Centro con molte nuvole associate piogge e temporali, localmente più intensi sui settori tirrenici. Ancora precipitazioni sparse tra la sera e la notte. Molte nuvole al mattino sulle regioni del Sud con precipitazioni sparse generalmente di debole intensità. Tra pomeriggio e sera peggiora con temporali intensi su Campania, Calabria e Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al Centro-Nord in aumento al Sud, massime in aumento al Nord e in calo al Centro-Sud.