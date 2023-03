Sabato. Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sui settori sud-orientali dell’Isola. Fenomeni in generale esaurimento tra la sera e la notte.

Domenica. Tempo stabile al mattino con nuvolosità alternata a schiarite. Peggiora nel pomeriggio a partire dai settori occidentali della regione con piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto tra la sera a la notte salvo residue precipitazioni sulle coste nord-orientali dell’Isola.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino locali fenomeni sulle Alpi occidentali e Triveneto, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Triveneto ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni tra Veneto e Friuli. Neve fino a 1400-1700 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, con neve dai 1700-1800 metri tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo nuovamente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino possibili pioviggini lungo le coste tirreniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulla Sicilia, tempo per lo più invariato altrove. In serata nuvolosità in generale aumento con piogge sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in rialzo al centro-sud, in lieve diminuzione al nord; massime in aumento al nord Italia, ed in calo al centro-sud.

