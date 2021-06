Sicilia – Locali piogge in mattinata sulla costa settentrionale, tempo asciutto sui restanti settori con nubi sparse; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutti i settori della regione siciliana. Miglioramento atteso tra le ore serali e notturne su tutta l’Isola.

Al Nord. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge isolate sull’Appennino. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane, con piogge su Liguria ed arco alpino e prealpino, con locali rovesci e temporali. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto.

Al centro. Stabile al mattino con cieli poco nuvolosi e locali addensamenti sui settori appenninici. Nel pomeriggio piogge lungo la fascia costiera e sub-costiera del Tirreno e sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata migliora sulle regioni centrali con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni.

Al Sud e sulle Isole. Al mattino cieli nuvolosi con piogge su Bassa Campania, Calabria e litorale settentrionale della Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge su tutte le regioni tirreniche, la Sicilia e la costa orientale della Sardegna, asciutto sul versante adriatico con cieli per lo più sereni. Migliora in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in generale aumento ed in calo sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it