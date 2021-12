Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori della regione siciliana; in serata li tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno su tutta l’Isola.

AL NORD

Al mattino maltempo specie sulle regioni del nord-ovest con piogge, temporali e neve fino in pianura, asciutto con molte nubi al nord-est. Al pomeriggio fenomeni intensi su Romagna, Veneto e Liguria; ancora neve a bassa quota su tutti i settori. In serata precipitazioni e neve fino a quote molto basse su tutti i settori, piogge intense su Veneto e Friuli. Fenomeni in graduale esaurimento nella notte.



AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con pioviggini sparse; piogge più intense a nord della Toscana. Al pomeriggio ancora cieli coperti con precipitazioni più intense sulla fascia Tirrenica; tempo asciutto sulle coste Adriatiche. In serata piogge e temporali in transito su Lazio, Umbria e Abruzzo. Neve intensa in Appennino in calo fino a quote di bassa montagna nella notte.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino precipitazioni sparse sulla Sardegna con nuvolosità irregolare associata; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi sulla Sardegna e sulla Campania, stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata precipitazioni attese su Campania, Basilicata e Sardegna; su quest’ultima la quota neve raggiungerà i 900-1000 metri.

Temperature minime in rialzo al centro-nord, in calo al sud; massime in aumento al centro-sud, in diminuzione al nord.

