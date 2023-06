Nuvolosità in transito al mattino alternata a schiarite ma senza fenomeni associati. Instabilità in aumento al pomeriggio nelle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Molte nuvole in transito tra la sera e la notte ma con tempo asciutto.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte e Pianura Padana ma con tempo asciutto o qualche pioggia isolata. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi e al Nord-Ovest, asciutto altrove con schiarite nella notte. AL CENTRO

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi nelle zone interne, specie quelle del versante adriatico, soleggiato sui settori tirrenici. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni ioniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo lungo l’Appennino con sconfinamenti verso le pianure, locali piogge anche nelle zone interne delle Isole. In serata residui fenomeni sui settori interni peninsulari, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale aumento salvo una lieve diminuzione al Nord-Ovest.

Www.centrometeoitaliano.it