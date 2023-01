Nubi sparse al mattino sui settori occidentali dell’Isola ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori spazi di sereno altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nubi basse su tutti i settori, salvo ampie schiarite sui rilievi. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità sull’arco Alpino, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli del tutto coperti su coste e pianure.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nebbie e nubi basse tra Toscana, Umbria e settori Adriatici, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora coperto sui settori orientali; attese schiarite sulle coste Tirreniche. In serata ancora stabilità diffusa, con assenza prevalente di nuvolosità su Lazio e zone interne dell’Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti su Sardegna e regioni peninsulari, soleggiato tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio qualche apertura attesa su Basilicata, Calabria e Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime stazionarie e massime stabili o in lieve diminuzione al centro-sud, in lieve aumento al nord.

Www.centrometeoitaliano.it