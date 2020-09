Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con addensamenti diffusi al mattino su gran parte della regione siciliana; al pomeriggio la nuvolosità tenderà a farsi più compatta su tutti i settori. Nubi irregolare anche nelle ore serali su gran parte dell’isola sempre con tempo asciutto, deboli piogge in nottata sul settore occidentale.

Al Nord. Variabilità asciutta sulle regioni settentrionali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dal mattino. Al pomeriggio e in serata si rinnovano le condizioni di stabilità con precipitazioni assenti e locali schiarite.



Al centro. Giornata all’insegna del bel tempo sul Centro Italia ma con cieli non sempre sereni a causa di innocua nuvolosità in transito specialmente lungo le regioni tirreniche.



Al Sud e sulle isole. Bel tempo anche al sud Italia con nubi irregolari alternate a locali schiarite sulle isole maggiori, Campania e Calabria. Sole prevalente altrove. Da segnalare solo delle locali piogge in nottata sulla Sicilia occidentale.



Temperature in generale rialzo.

