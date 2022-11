Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su gran parte dell’Isola, nuvolosità più compatta sui settori settentrionali ove non si escludono deboli piogge sparse. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo residue piogge sulle coste settentrionali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Est e Romagna, nebbie in Pianura Padana e ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino deboli fenomeni tra Abruzzo e Marche con neve oltre i 1000-1100 metri, asciutto altrove con poche nubi. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con molta nuvolosità in transito ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sparsi con neve in Appennino a quote medie, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maltempo più intenso sulle regioni ioniche. In serata ancora fenomeni su regioni ioniche e Sicilia, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in lieve aumento al Centro-Sud. Massime in lieve calo al Centro-Sud, stazionarie o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole.

Www.centrometeoitaliano.it