Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio con precipitazioni possibili sulle zone settentrionali e orientali della regione, più asciutto altrove. Migliora tra la sera e la notte con maggiori spazi di sereno su molte zone dell’Isola.

Nazionale

AL NORD

Al mattino deboli piogge sulla Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti lungo l’arco alpino.AL CENTRO

Cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni adriatiche al mattino, variabilità asciutto altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni anche sul Lazio. In serata e nottata ancora fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Campania e sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni anche nelle zone interne della Sardegna e sulla Sicilia orientale. In serata ancora piogge nelle zone interne peninsulari, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo, salvo una flessione sulle regioni meridionali.

