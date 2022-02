Sicilia

Sole prevalente al mattino su tutta la regione. Qualche addensamento in più al pomeriggio sui settori nord-orientali dell’Isola ma sempre con tempo stabile. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Tempo stabile stabile nella giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo deboli nevicate sulle Alpi di confine fino a 700-1200 metri di quota. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni, eccetto residue nevicate sulle Alpi orientali fino a 800-900 metri. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube nelle zone interne della Toscana. Al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità bassa in Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione al Centro-Sud e Isole Maggiori, stabili o in lieve aumento al Nord; massime in generale rialzo.

