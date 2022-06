Nuvolosità irregolare al mattino sui settori meridionali della regione ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l’Isola.

Nazionale

AL NORD

Al mattino piogge sparse e temporali al Nord-Est e sulla Lombardia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali, variabilità asciutta altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.



AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo nuvoloso in Sicilia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve aumento al Nord e in calo sul resto d’Italia.

