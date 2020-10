In Sicilia. Locali piogge sulla costa settentrionale nel corso delle ore diurne, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse e ampi spazi di sereno sulla costa meridionale. Residue precipitazioni in serata sulla costa nord orientale, tempo stabile sui restanti settori.

Al Nord. Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni assenti. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni fin dalle prime ore del mattino con schiarit più ampie in Emilia Romagna.



Al Centro. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centrali del Paese e precipitazioni assenti. Da segnalare sol un innocuo aumento della nuvolosità in serata o nottata sulla Toscana.



Al Sud e sulle Isole. Residue piogge sulle regioni meridionali al primo mattino , specie in Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel corso della seconda parte della giornata con locali piogge presenti fino a sera tra Sicilia e Calabria.



Temperature massime in aumento, minime in diminuzione.

