Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino nubi sparse su tutte le regioni con piogge soprattutto tra Lombardia ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi salvo residue piogge sulle Alpi centro-orientali.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sulle Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche. In serata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne Peninsulari, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione in tutta Italia.

Seguite gli aggiornamenti meteo sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it