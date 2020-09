_

Locali piogge al mattino sulla costa occidentale, tempo stabile altrove con molte nubi irregolari. Nel pomeriggio le precipitazioni si sposteranno sulle zone interne, per poi esaurirsi nel corso della serata.

Al Nord. Altra giornata caratterizzata dal maltempo su tutte le regioni settentrionali con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi al mattino e piogge diffuse. Fenomeni più intensi in Liguria e sul Friuli.



Al Centro. Deboli piogge al mattino sulle regioni centrali tirreniche, maltempo al pomeriggio specie in Umbria con piogge o temporali localmente intensi. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata o nottata.



Al Sud e sulle Isole. Nubi irregolari in transito su tutte le regioni meridionali con possibilità di piogge o temporali in Campania, Sardegna e Salento. Prevalentemente asciutto altrove.



Temperature attese in lieve, ulteriore calo.

